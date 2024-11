Lisa brilha no retorno do famoso desfile Victoria's Secret Fashiom Show. Veja a sua performance! Estrela do K-pop cantou "Rockstar" e "Moonlit Floor" acompanhada de modelos na passarela Vagalume|Do R7 15/10/2024 - 22h47 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h47 ) twitter

Lisa foi uma das artistas a se apresentar no retorno do famoso desfile "Victoria's Secret Show", que não acontecia desde 2018. A integrante do BLACKPINK agraciou o público presente com a performance de seus dois singles mais recentes, "Rockstar" e "Moonlit Floor".



Elogiadíssima, a estrela do K-pop se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, na noite desta terça-feira (15). Para se ter uma ideia, apenas no X (antigo Twitter), seu nome havia sido comentado em mais de 1 milhão de postagens diferentes.



Lisa não apenas cantou, como também mostrou o seu talento como modelo ao desfilar na passarela durante o seu show, acompanhada das famosas "Angels", da Victoria's Secret.



Veja as duas performances da cantora abaixo:



"Rockstar"



"Moonlit Floor"



Fonte: Vagalume