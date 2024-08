Lisa, do BLACKPINK, anuncia parceria com Rosalía, "New Woman" Colaboração inédita chegará nas plataformas de streaming na próxima semana Vagalume|Do R7 07/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 08h46 ) ‌



