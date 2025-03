Lisa, do BLACKPINK, revela seu único arrependimento ao encontrar Justin Bieber pela primeira vez Cantora recordou o momento, mas admitiu que nervosismo atrapalhou e que gostaria de ter agido de forma diferente Vagalume|Do R7 25/03/2025 - 11h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h25 ) twitter

Lisa, integrante do grupo BLACKPINK, revelou recentemente seu único arrependimento quando encontrou com Justin Bieber pela primeira vez (Fotos: Reprodução Instagram / Rory Kramer). Durante uma entrevista ao The Guardian, a cantora contou como é fã do astro e compartilhou o que aconteceu quando o conheceu anos atrás. "Acredito que na juventude todo mundo foi fã do Bieber", disse ela.



O breve encontro, no entanto, não saiu como a artista esperava. Lisa confidenciou que seu nervosismos a impediu de expressar todo o seu apreço por Bieber, e que só conseguiu dar um rápido "oi" para o astro: "Não disse o quanto eu o amava porque sou muito tímida".



Ainda durante a entrevista, a cantora também compartilhou o quanto gostava do hit "Baby", mas que sua canção predileta para tocar em festas pertence à Rihanna. "'Work (Feat. Drake)' anima todo mundo", comentou, acrescentando que teve a oportunidade de conhecer Riri, e que, diferente de seu encontro com Bieber, expressou toda a sua admiração por ela. "Para ela eu disse o quanto a amo".



Recentemente, Lisa fez história ao se apresentar como a primeira artista de K-pop no Oscar de 2025. Durante a performance, uniu-se a Doja Cat e RAYE em um medley de músicas da franquia James Bond, apresentando uma versão de "Live And Let Die", de Paul McCartney e Wings. O evento também contou com Doja Cat cantando "Diamonds Are Forever" e RAYE interpretando "Skyfall", de Adele.



Em fevereiro, Lisa lançou seu álbum solo de estreia, "Alter Ego", que inclui colaborações de diversos artistas notáveis. Para o futuro, a artista planeja sua estreia solo em um dos maiores festivais de música dos Estados Unidos, antes de sair em turnê de verão com suas companheiras de grupo: Jisoo, ROSÉ e Jennie.



Fonte: Vagalume