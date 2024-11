LISA lança versão natalina do single "Moonlit Floor (Kiss Me)" Integrante do BLACKPINK entra no clima de Festas com seu novo lançamento Vagalume|Do R7 29/11/2024 - 01h47 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LISA segue divulgando o seu single, "Moonlit Floor (Kiss Me) (Santa Baby Remix)", e trouxe uma novidade especial para os fãs. Nesta sexta-feira (29), ela lançou a versão natalina da música, com o título "(Santa Baby Remix)".



A faixa ganhou uma nova produção, trazendo o clima de Festas, além de uma letra com versos temáticos. "Moonlit Floor" fará parte do primeiro álbum solo da integrante do BLACKPINK, intitulado "Alter Ego", e que chegará no dia 28 de fevereiro do ano que vem, nas principais plataformas de streaming.



Ouça, "Moonlit Floor (Kiss Me) (Santa Baby Remix)", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Moonlit Floor (Kiss Me) (Santa Baby Remix)"



Compositores: Rykeyz, Jessie Reyez & Matt Slocum



Ooh la-la-la

Ooh la-la-la



I'ma need to hear you say it out loud

'Cause I love it when my name slips out your mouth

Love it when your eyes caress my body (Oh-oh)

Right before you lace your kisses on me (Bonjour, ooh)



Santa baby got me trippin'

How your skin is always soft

How your kisses always hit

How you know just where to

Santa baby got me trippin'

On that accent off your lips

How your tongue do all those tricks?

How you know just where to



Kiss me under the Christmas twilight

Kiss me out on the moonlit floor

Kiss me under the Christmas twilight (Ah-ah)

So kiss me



Look so good like a holiday

Wrap me up, throw me on the sleigh

Can you keep me warm tonight?

'Cause, baby, it's cold outside

But when I saw you I was like, "I like that"

Wasn't tryna break, baby, I fought back

But when I say the mistletoe

I was like, "Damn"



Santa baby got me trippin'

How your skin is always soft (Ah-ah)

How your kisses always hit

How you know just where to

Santa baby got me trippin'

On that accent off your lips

How your tongue do all those tricks?

How you know just where to



Kiss me under the Christmas twilight

Kiss me out on the moonlit floor

Kiss me under the Christmas twilight (Ah-ah)

So kiss me



"Chão iluminado pela lua"



Ooh la-la-la

Ooh la-la-la



Preciso ouvir você dizer isso em voz alta

Porque eu adoro quando meu nome sai da sua boca

Adoro quando seus olhos acariciam meu corpo (Oh-oh)

Bem antes de você me beijar (Bom dia, ooh)



Papai Noel me fez viajar

Como sua pele é sempre macia

Como seus beijos sempre acertam

Como você sabe exatamente onde

Papai Noel me fez viajar

Naquele sotaque saindo dos seus lábios

Como sua língua faz todos esses truques?

Como você sabe exatamente onde



Beije-me sob o crepúsculo de Natal

Beije-me no chão iluminado pela lua

Beije-me sob o crepúsculo de Natal (Ah-ah)

Então me beije



Parece tão bom como um feriado

Me embrulhe, me jogue no trenó

Você pode me manter aquecida esta noite?

Porque, querido, está frio lá fora

Mas quando eu te vi eu pensei, "Eu gosto disso"

Não estava tentando quebrar, baby, eu lutei de volta

Mas quando eu digo o visco

Eu fiquei tipo, "Caramba"



Papai Noel me fez viajar

Como sua pele é sempre macia (Ah-ah)

Como seus beijos sempre acertam

Como você sabe exatamente onde

Papai Noel me fez viajar

Naquele sotaque saindo dos seus lábios

Como sua língua faz todos esses truques?

Como você sabe exatamente onde



Beije-me sob o crepúsculo de Natal

Beije-me no chão iluminado pela lua

Beije-me sob o crepúsculo de Natal (Ah-ah)

Então me beije



Fonte: Vagalume