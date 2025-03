Lizzo viverá a precursora do rock Sister Rosetta Tharpe em cinebiografia "Rosetta" vai mostrar a vida da artista que já usava uma guitarra com distorção antes da explosão do rocn and roll

