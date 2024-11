Ludmilla revela gravidez de sua esposa Brunna Gonçalves: "Agora somos três" Anúncio foi feito com vídeo emocionante exibido em telão de show Vagalume|Do R7 10/11/2024 - 00h08 (Atualizado em 10/11/2024 - 00h08 ) twitter

Ludmilla, fez uma revelação especial em show na cidade de São Paulo, neste sábado (9): ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão esperando o primeiro bebê do casal. O anúncio veio através de um vídeo exibido no telão da apresentação, onde imagens simbólicas mostravam as duas.



No decorrer do material exibido para a plateia, Ludmilla aparece pintando um quadro enquanto Brunna se movimenta ao som da música. No palco, as duas celebraram o momento com um abraço e um beijo na barriga da dançarina.



No momento da revelação, a cantora entoava a canção "Maldivas", escrita por ela em homenagem à esposa. Durante o vídeo, a pintura evolui até culminar em um bebê, e as imagens, antes em preto e branco, passam a ganhar cores, simbolizando o novo capítulo da relação. O vídeo foi compartilhado pelo casal nas redes sociais com a legenda: "Agora somos três".



Em dezembro de 2023, as duas já haviam falado sobre o início do processo de fertilização in vitro em uma entrevista ao programa "Fantástico", onde detalharam a visita a uma clínica em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, elas comentaram sobre como foi emocionante o exame de ultrassom: "Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela", revelou Brunna, emocionada.



Veja o vídeo gravado pelo casal para anunciar a gravidez de Brunna abaixo:



Fonte: Vagalume