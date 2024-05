Luísa Sonza é confirmada no Palco Mundo do Rock in Rio, no mesmo dia de Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo Programação está completa

Vagalume|Do R7 18/05/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/05/2024 - 15h00 ) twitter

