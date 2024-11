Lukinhas mostra a letra da nova música, "Menor Sonhador", parceria com Xande de Pilares Parceria chegará nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (29) Vagalume|Do R7 25/11/2024 - 14h47 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h47 ) twitter

Lukinhas e Xande de Pilares unem as suas forças para um super lançamento que chegará para os fãs nesta semana. Trata-se do single "Menor Sonhador", com data marcada para estrear nas plataformas de streaming: nesta sexta-feira (29).



Com exclusividade para o Vagalume, Lukinhas mostra a letra do novo single na íntegra. Em vídeo disponibilizado em suas redes sociais, o cantor falou um pouco sobre essa composição, em conversa com o seu parceiro de gravação, Xande de Pilares.



"Eu escrevi essa música, pensando assim, muito na minha trajetória de moleque. Na falta de exemplos que a gente tinha no mainstraeam assim. Eu fui ter a minha primeira referência preta, assim, quando eu comecei a achar que poderia alcançar. Eu ouvi em você (Xande), ouvi também no Péricles. Eu ouvi pessoas parecidas comigo cantando, fazendo dinheiro, fazendo as pessoas acreditar. Independente de você querer ou não, quando você consegue alcançar algumas coisas, você acaba virando referência, então tem essa responsabilidade. Eu quis escrever essa música justamente para as pessoas também, os moleques também ter um tipo de referência, igual eu tive a referência sua (Xande), do Thiaguinho, do Péricles e do Rodriguinho".



Veja a letra de "Menor Sonhador" abaixo:



"Menor Sonhador"



Autores: Lukinhas / Rapha Oliveira



Intérpretes: Lukinhas e Xandy de Pilares



É só não parar sonhar

Menor você vai chegar lá

E quando tudo acontecer

Tá tudo bem você chorar



Lembrando daquela oração

Dos dias que não tinha o pão

Olhando a sua mãe sorrir

Te ensinando a gratidão



Lembra?

Quando o seu avô dizia

Pra não desistir, e sempre acreditar

Que a sorte acorda cedo

Vai na fé meu filho, tu vai chegar lá



E quando menos esperar



Olha aonde vc já chegou

Olha tudo já conquistou

Eu olho pro espelho e vejo um vencedor

Aquele que um dia chamaram só de sonhador



O menor de ontem já cresceu

Orgulho da família hoje sou eu

Eu olho pro espelho e vejo um vencedor

Que não desistiu de sonhar e Deus abençoou



Fonte: Vagalume