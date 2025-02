Machine Gun Kelly faz post enigmático rebatendo notícias sobre término com Megan Fox Cantor parece ter questionado uma recente matéria publicada pelo TMZ, sobre os dois artistas não se falarem mais, mesmo esperando um... Vagalume|Do R7 29/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h26 ) twitter

Machine Gun Kelly compartilhou recentemente uma enigmática postagem em sua conta do Instagram, provocando especulações em torno de sua relação com sua ex-noiva, Megan Fox (Foto: Reprodução Instagram). Na legenda da publicação, que incluiu duas fotos do cantor sem camisa exibindo tatuagens e barba, ele escreveu: "Como podem 'dizer fontes' se as fontes não disseram nada?"



Essa mensagem surgiu logo após um relato do TMZ sugerindo que os dois não estão se falando, mesmo com a aproximação do nascimento do filho que esperam juntos. Veja o post abaixo:



A atriz Megan Fox e Machine Gun Kelly, cujo nome real é Colson Baker, começaram a se relacionar em 2020, após se conhecerem durante as gravações do filme "Midnight in the Switchgrass". Eles assumiram publicamente o relacionamento após o lançamento do clipe da música "Bloody Valentine" em maio daquele ano, no qual Fox fez uma participação. O casal oficializou o romance no Instagram em agosto de 2020 e ficou noivo em janeiro de 2022. Embora tenham se separado brevemente em 2023, reconciliaram-se posteriormente. Contudo, em novembro de 2024, anunciaram a gravidez do primeiro filho juntos, mas o relacionamento chegou ao fim semanas depois.



Fontes próximas revelaram que a relação sempre enfrentou altos e baixos, com os dois sendo descritos como "temperamentais, dramáticos e teimosos". Apesar disso, segundo a imprensa internacional, algumas pessoas próximas acreditam na possibilidade de reconciliação, dado o histórico de idas e vindas do casal.



Megan Fox é mãe de três filhos, frutos de seu casamento anterior com o ator Brian Austin Green, enquanto Machine Gun Kelly tem uma filha adolescente, Casie, de outro relacionamento.



Fonte: Vagalume