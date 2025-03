Machine Gun Kelly lança single em homenagem a falecido amigo. Veja o clipe de "your name forever"! Cantor fez um tributo ao snowboarder australiano Luke "Dingo" Trembath, que morreu no mês passado Vagalume|Do R7 18/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h05 ) twitter

O artista MGK fez uma emocionante homenagem ao falecido amigo e snowboarder Luke "Dingo" Trembath, com o lançamento de sua nova música e clipe, "your name forever". O esportista australiano morreu no mês passado, aos 38 anos.



No vídeo dirigido por Sam Cahill, MGK canta a intensa canção de rap-rock no topo de um prédio com vista para as colinas de Hollywood. Entre as cenas, há imagens dos muitos amigos de Trembath no mundo da música e esportes radicais reunidos diante de um enorme retrato do atleta, pintado pelo muralista Royyal Dog.



Em um trecho da música, MGK expressa sua dor com versos emocionantes, junto a vocais de fundo de M. Shadows, do Avenged Sevenfold, Oli Sykes, do Bring Me the Horizon, Mod Sun entre outros amigos de Dingo. No Instagram, MGK compartilhou: "Vou sentir sua falta, irmão. Espero que essa canção honre seu legado épico. Nada disso será igual sem você."



Veja o clipe com a letra e a tradução abaixo:



"your name forever"



So I think it's, uh, time for us to move on

where will we go?

Everything has to come to an end, huh?

I'm not ready for it

Someone call me back

I'll paint my coffin black if no one will



I never thought the last time

I'd seen you would be the last time I'd seen you

I hopped on the bike that you gave me the day

I rode to nowhere, hoping that I'd reach you

The last argument that we had

I said things I shouldn't have

I hurt you and I didn't mean to

Your coat's on the chair in my house right now

But you're not there when all us need you

I guess at lеast you found the peace you hid

Bеneath the biggest light that we got to meet

I know you had to bury your brother

But now we gotta bury a brother

I hope that you're finally free

Until I see you again

I'll let these tears keep falling

'Til I hear you again

you know we'll all keep calling for you



Tell me, did you know it was time to say goodbye?

Tell me, did the heavens align where angels fly?

What happens, what happens when you kiss the sky?

Tell me, did you know it was time to say goodbye?



I picked up the phone

I can't tell what the fuck's going on

But I hear the tone

I fear my gut was right

'Cause a minute ago my soul

told my heart that somethin' was wrong

Voice on the other end tryna find the words to phrase it

I know where this is going, but don't say it, just hang up

Don't say that he gave up

if this a nightmare, wake up (Wake up)

If there's only one prayer that God

hears tonight, please be this

Heaven's got enough people already

So if you wanna take another soul, just don't take his

I got a kid on the way that he gotta make laugh

And we all not ready for those laughs to end

But I knew when the phone rang again

After we said amen

We just lost a best friend



Tell me, did you know it was time to say goodbye?

Tell me, did the heavens align where angels fly?

What happens, what happens when you kiss the sky?

Tell me, did you know it was time to say goodbye?



Something's not right here, someone went missing tonight

Nothing feels right here, no one makes it out alive

Something's not right here, someone went missing tonight

Nothing feels right here, no one makes it out alive



Tell me, did you know it was time to say goodbye?

Tell me, did the heavens align where angels fly?

What happens, what happens when you kiss the sky?

Tell me, did you know it was time to say goodbye?



"Seu nome para sempre"



Então, acho que é hora de seguirmos em frente

Para onde vamos?

Tudo tem que chegar ao fim, né?

Eu não estou pronto para isso

Alguém me ligue de volta

Vou pintar meu caixão de preto se ninguém o fizer



Nunca pensei que a última vez

Que te vi seria realmente a última vez que te veria

Subi na bicicleta que você me deu no dia

Em que pedalei sem rumo, esperando te alcançar

Na última briga que tivemos

Disse coisas que não deveria ter dito

Te machuquei e não era minha intenção

Seu casaco está na cadeira da minha casa agora

Mas você não está lá quando todos nós precisamos de você

Acho que pelo menos você encontrou a paz que escondia

Sob a maior luz que tivemos a chance de conhecer

Sei que você teve que enterrar seu irmão

Mas agora nós temos que enterrar um irmão

Espero que você esteja finalmente livre

Até que eu te veja de novo

Deixarei essas lágrimas caindo

Até que eu te ouça de novo

Você sabe que todos nós continuaremos chamando por você



Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?

Me diga, os céus se alinham onde os anjos voam?

O que acontece, o que acontece quando você beija o céu?

Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?



Peguei o telefone

Não consigo entender o que diabos está acontecendo

Mas ouço o tom

Temo que meu instinto estivesse certo

Porque há um minuto, minha alma

Disse ao meu coração que algo estava errado

A voz do outro lado tentando encontrar palavras para dizer

Eu sei onde isso vai dar, mas não diga, apenas desligue

Não diga que ele desistiu

Se isso for um pesadelo, acorde (Acorde)

Se houver apenas uma oração que Deus

Possa ouvir esta noite, por favor, que seja essa

O céu já tem gente o suficiente

Então, se quiser levar outra alma, só não leve a dele

Tenho um filho a caminho que ele precisa fazer rir

E nenhum de nós está pronto para que essas risadas acabem

Mas eu soube, quando o telefone tocou de novo

Depois de dizermos amém

Que acabamos de perder um melhor amigo



Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?

Me diga, os céus se alinham onde os anjos voam?

O que acontece, o que acontece quando você beija o céu?

Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?



Algo não está certo aqui, alguém desapareceu esta noite

Nada parece certo aqui, ninguém sobrevive

Algo não está certo aqui, alguém desapareceu esta noite

Nada parece certo aqui, ninguém sobrevive



Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?

Me diga, os céus se alinham onde os anjos voam?

O que acontece, o que acontece quando você beija o céu?

Me diga, você sabia que era hora de dizer adeus?



