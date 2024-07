Madame Tussauds Nashville revela nova estátua de cera de Harry Styles

‌



Harry Styles teve seu icônico look de 2022 no festival Coachella eternizado em uma nova estátua de cera no Madame Tussauds de Nashville, nos Estados Unidos. A estátua foi revelada na internet, nesta terça-feira (16).



A réplica vai ser apresentada ao público na sexta-feira (19), durante um especial no palco de entretenimento do local, com a presença de " VIP's locais," influenciadores e fãs de Harry Styles", segundo um comunicado do museu. Esta será a primeira oportunidade para fãs tirarem fotos com a estátua, que apresenta a jaqueta peluda rosa e o colete do cantor usado no fim de de seu show principal no Coachella há dois anos.



A estátua de cera também inclui várias peças de joalharia e recriações das tatuagens no peito e torso do astro pop.



"Harry Styles é uma superestrela pop global e estamos empolgados em revelar esta figura fabulosa," disse Kelly Field, gerente geral do Madame Tussauds Nashville, em um comunicado.



Esta não é a primeira vez que o ex-One Direction foi imortalizado em cera pelo Madame Tussauds. Apenas em 2023, ele inspirou oito figuras que foram distribuídas em Londres, Nova York, Hollywood, Amsterdã, Berlim, Singapura, Sydney e Orlando.



Anos antes, em 2014, ele e seus colegas da banda One Direction também receberam o tratamento de cera. "Harry certamente será um sucesso entre nossas lendas do rock, blues, jazz e música country," acrescentou Field.



Veja a nova estátua de cera de Harry Styles no Madame Tussauds Nashville abaixo:







Fonte: Vagalume