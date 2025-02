Madonna comenta medidas de Trump que impactam a comunidade LGBTQIAPN+: "Não desistam da luta" Cantora foi às redes sociais sobre a políticia atual dos Estados Unidos Vagalume|Do R7 28/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Madonna manifestou-se nas redes sociais em relação às novas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que envolvem a revogação de vários direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Pelo X (Twitter), ela expressou sua apreensão com as ações do governo, destacando que estas mudanças estão minando progressivamente as liberdades arduamente conquistadas ao longo dos anos recentes.



Em sua publicação, a cantora escreveu: "É muito triste ver nosso novo governo desmantelando lentamente todas as liberdades pelas quais lutamos e conquistamos ao longo dos anos".



Apesar de demonstrar tristeza, a Rainha do Pop mandou uma mensagem de encorajamento e incentivo aos seus seguidores: "Não desistam da luta".



Entre as alterações propostas pelo governo de Trump estão a transferência de detentas trans para celas masculinas e uma ordem que limita a aceitação governamental do gênero ao sexo de nascimento.



Desde o dia 20 de janeiro, a legislação americana reconhece apenas dois gêneros, masculino e feminino, que são considerados imutáveis. Além disso, Trump anulou 78 ordens executivas de seu antecessor, Joe Biden, incluindo ações voltadas ao combate à discriminação da comunidade queer.



Veja a postagem de Madonna abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume