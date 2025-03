Madonna elege "Emilia Pérez" como o seu filme favorito do ano Cantora também postou uma foto ao lado do diretor do longa, Jaqcues Audiard Vagalume|Do R7 06/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h25 ) twitter

Madonna reuniu diversas celebridades em sua famosa festa pós-Oscar, no domingo (3), revelando qual foi o seu filme favorito do ano: "Emilia Pérez", estrelado por Karla Sofia Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldaña, esta última premiada com o Oscar de "Melhor Atriz Coadjuvante".



A artista não apenas compartilhou fotos da comemoracão em seu Instagram, mas destacou uma imagem ao lado do diretor francês Jacques Audiard, responsável pelo filme, que segurava a estatueta conquistada pelo longa metragem na categoria de "Melhor Canção Original". Na foto ao lado de Audiard, a Rainha do Pop escreveu: "O melhor foi sentar ao lado dele, segurando seu Oscar!".



A festa de Madonna ocorre tradicionalmente após a cerimônia do Oscar, e neste ano, além de celebrar "Emilia Pérez", ela manifestou satisfação com a realização do seu evento: "Fazer uma festa do Oscar todo ano com meu empresário é desafiador, estressante e demorado, mas sempre conseguimos no final. Eu pude passar tempo com pessoas que amo e admiro!", declarou.



POLÊMICAS DE "EMILIA PÉREZ"



A atriz Karla Sofia Gascón se envolveu em controvérsias após sugerir que a equipe do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" estaria utilizando redes sociais para prejudicá-la em relação às premiações da temporada. A partir disso, usuários da internet começaram a explorar seu perfil no X, antigo Twitter, revelando antigas manifestações de conteúdo homofóbico, racista e xenofóbico feitas por ela, além de insultos a outros artistas, como Adele, BTS, Miley Cyrus e à própria companheira de elenco, Selena Gomez.



A situação gerou rumores de que a Netflix teria afastado Gascón dos compromissos pré-Oscar e discutiria o corte de financiamento de sua campanha para a temporada de prêmios. No entanto, Gascón ainda esteve presente na cerimônia do Oscar, que aconteceu no domingo (2).



Veja o post com fotos da festa de Madonna, incluindo uma da cantora com o diretor de "Emilia Pérez", abaixo:



