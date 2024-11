Mãe de Harry Styles faz postagem em memória a Liam Payne: "Apenas um menino" Ex-One Direction morreu após queda do terceiro andar de um hotel, em Buenos Aires, nesta quarta (16) Vagalume|Do R7 17/10/2024 - 07h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 07h28 ) twitter

A trágica morte de Liam Payne, nesta quarta-feira (16), deixou fãs, amigos e pessoas próximas abalados. Entre as inúmeras homenagens que surgiram nas redes sociais, destacou-se a manifestação de Anne Twist, mãe de Harry Styles, que expressou seu sentimento pelo falecimento do ex-companheiro de seu filho, no One Direction.



Ela postou um emoji de coração partido em seu Instagram e escreveu uma frase simples, porém carregada de emoção. "Apenas um menino", escreveu Anne, lamentando o fato de o cantor morrer com apenas 31 anos de idade.



Veja abaixo:



De acordo com o TMZ, o cantor, ex-integrante do One Direction, faleceu após cair da sacada de seu quarto no terceiro andar do CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires. Ainda não está claro se a queda foi acidental ou intencional. Testemunhas relataram que, momentos antes do incidente, Liam Payne estava apresentando comportamentos perturbadores no lobby do hotel, incluindo quebrar um laptop, o que culminou no momento em que precisou ser levado de volta ao seu quarto.



Com apenas 31 anos, Liam Payne deixa um filho de 7 anos, Bear, fruto de seu relacionamento anterior, com a cantora Cheryl Cole.



Fonte: Vagalume