Maria Bethânia interrompe show e se irrita com equipe no Rio: "Me respeitem" Cantora perdeu a paciência com falhas técnicas em apresentação da turnê, "Caetano e Bethânia" Vagalume|Do R7 16/03/2025 - 23h24

A artista Maria Bethânia, de 78 anos, interrompeu uma apresentação no Rio de Janeiro durante a turnê "Caetano & Bethânia", neste domingo (16). Insatisfeita com falhas sonoras na Farmasi Arena, um vídeo que circula online mostra a cantora visivelmente descontente.



"Não é possível cantar com este som. Me respeitem, não vou cantar com esse som", declarou Bethânia, enquanto pausava o show. Em outro vídeo, a cantora desabafou sobre a troca de microfones, apontando ruídos e chiados no equipamento devolvido, afirmando que isso comprometia sua performance.



"Querem me desafiar. Acabou. Chama Caetano Veloso para fazer o final do show. Eu não posso fazer o solo se eu não tenho voz. Sou uma cantora, não tenho outra coisa senão minha voz. Sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro acontecer isso", completou.



Procurada, a Farmasi Arena esclareceu que não participou da operação técnica do evento, destacando que os equipamentos sonoros foram contratados pela organizadora da performance. Em paralelo, a Live Nation manteve silêncio quanto aos problemas técnicos enfrentados durante o espetáculo.



Nas redes sociais, o episódio ganhou destaque, amplificando a insatisfação da cantora em relação aos problemas enfrentados durante a apresentação e com muitos fãs a apoiando.



Veja o vídeo com o momento em que Maria Bethânia interrompe o seu show abaixo:



