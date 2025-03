Mariah Carey homenageia sua falecida mãe ao receber "Prêmio ícone" no iHeartRadio Music Awards "Pelo dom da música", disse a artista, agradecendo Patricia Carey, que morreu em agosto do ano passado Vagalume|Do R7 18/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariah Carey homenageou sua falecida mãe, Patrícia Carey, no momento em que recebeu o cobiçado "Icon Award" (Prêmio de Ícone) no iHeartRadio Music Awards de 2025, realizado no Dolby Theatre, em Los Angeles, nesta segunda-feira (17).



A artista foi apresentada por LL Cool J, anfitrião da noite, que afirmou: "Ano após ano, década após década, Mariah tem compartilhado sua voz impressionante, sua composição e sua história pessoal com milhões de fãs em todo o mundo." Ele também ressaltou os recordes quebrados pela artista globalmente, reafirmando que ela é uma "das maiores cantoras, compositoras e artistas de todos os tempos."



A cantora subiu ao palco para aceitar o prêmio e, com um toque de humor, brincou: "A iluminação está boa, porque eu não gosto de má iluminação".



Carey expressou gratidão ao iHeart por esta "inacreditável honra" e relembrou como, em sua juventude, sonhava em estar no rádio, escutando seus artistas favoritos. "Mesmo agora, ainda me emociono ao ouvir uma das minhas canções no rádio. Nunca deixa de ser mágico," ela comentou.



Em suas palavras dirigidas aos fãs, carinhosamente chamados de "Lambily", Carey declarou: "Para meus fãs, Lambily. Vocês estiveram comigo em cada passo desta jornada. Seu amor e lealdade são o maior presente, e sou eternamente grata a cada um de vocês."



Ela, então, encerrou com uma homenagem emocionada à mãe: "Neste Dia de São Patrício, quero honrar minha mãe Patricia Carey por me dar o dom da música”. Mariah também compartilhou a dor de ter perdido a mãe e a irmã Alison no último mês de agosto, agradecendo o apoio recebido dos fãs em um momento tão difícil.



Veja:



Clique para ver no Vagalume



Antes do discurso da artista, Muni Long e Tori Kelly, estrelas do R&B, executaram duas das músicas mais queridas da artista, em tributo a ela. Long cantou uma emocionante versão de "We Belong Together", enquanto Kelly apresentou "Always Be My Baby".



Clique para ver no Vagalume



Carey, reconhecida como a artista feminina mais vendida da história, encerrou recentemente sua residência de shows, "Celebration of Mimi", em Las Vegas. Ela foi precedida por outros vencedores notáveis do Icon Award, como Cher, Elton John, e Jennifer Lopez.



Fonte: Vagalume