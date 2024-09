Mariah Carey posta vídeo ensaiando para shows no Brasil e China. Veja! Cantora se apresenta no Allianz Parque e Rock in Rio no final do mês

Vagalume|Do R7 09/09/2024 - 11h52 (Atualizado em 09/09/2024 - 11h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌