Marina Gold lança a música "Tempo Voa". Ouça com a letra! Cantora e compositora aborda momentos difíceis do cotidiano de forma acolhedora, em um pop leve com pitada de R&B Vagalume|Do R7 24/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h08 )

A cantora e compositora Marina Gold lançou seu novo single, nesta quinta-feira (24), chamado "Tempo Voa" (Crédito foto: Scoz). Com produção do renomado Paul Ralphes, a música traz uma levada de pop leve com uma pitada de R&B e uma letra que aborda momentos difíceis de forma acolhedora, escrita 100% pela artista.



“Transcrevi em palavras o carinho que eu adoraria receber em um dia triste, me lembrando que não estou sozinha e que existe alguém que se preocupa com meu bem-estar”, explica Marina.



Ouça a música com a letra abaixo:



"Tempo Voa"

Composição: Marina Gold



Eu quero que você esqueça

Da sua dor

Só por hoje amor

Quero ver você sorrindo

Dormindo bem

No meu calor



Eu sei que você tá triste

Mas meu coração

Num ‘guenta, não

Te ver assim tão cabisbaixo

Eu quase já

Não me encaixo, não



Então respira fundo

Coloca sua melhor roupa

Me dê um abraço

E um beijo aqui na boca

Eu sei que é fod*

Mais o tempo voa

E a notícia nem sempre vai ser boa



O tempo passa

O nosso rosto entrega

E a criança na nossa alma nega

Mas tudo que passou

Te construiu

Te trouxe asas, não te reduziu



Então respira fundo

Coloca sua melhor roupa

Me dá um abraço,

um beijo aqui na boca

Eu sei que é fod*

Mais o tempo voa

E a notícia nem sempre vai ser boa



E a notícia de hoje

Embrulha o peixe de amanhã

Eu sei que hoje dói

Mas amanhã talvez constrói



A notícia de hoje

Embrulha o peixe de amanhã

Eu sei que hoje dói

Mas amanhã te faz herói



Então

Respira fundo

Coloca sua melhor roupa

Me dá um abraço

um beijo aqui na boca

Eu sei que é fod*

Mais o tempo voa

E a notícia nem sempre vai ser boa



Fonte: Vagalume