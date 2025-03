MARINA lança o novo single, "CUPID'S GIRL". Ouça com letra e tradução Esta é a segunda amostra do próximo álbum da artista britânica Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 03h24 (Atualizado em 21/03/2025 - 03h24 ) twitter

MARINA lançou mais uma música que deve fazer parte de seu próximo álbum de estúdio. Trata-se de "CUPID'S GIRL", divulgada nesta sexta-feira (21).



A faixa foi produzida pela própria MARINA em parceria com Cj Baran, conhecido por seu trabalho com artistas como Melanie Martinez, Panic! At The Disco e Carly Rae Jepsen. O norte americano é o parceiro musical da artista britânica neste sexto álbum, que ainda não tem uma data de lançamento.



"CUPID'S GIRL" é um synth pop que apresenta toda a versatilidade vocal de MARINA. A letra faz uma referência ao personagem da mitologia greco-romana, Deus do amor erótico, desejo e atração.



Ouça "CUPID'S GIRL", com letra e tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"CUPID'S GIRL"



Compositores: Marina & Cj Baran



I'm gonna fall in love tonight

I've got my bow and arrow

My heart-shaped eyes are burning bright

I've got you in my sight

You're looking at my wings and by the look in your eyes

You've got an appetite

My love is ready to take flight

So dance into the light



Shoot you down with an arrow like "dun-dun-dun"

Make your heart beat faster like "boom-boom-boom"

'Cause you know you want me and you cannot resist

Yeah, I'm looking for a lover

And you're top of my list



Cupid

You're so stupid

Trying to resist

My kiss

But you know I'll never miss

Baby, you just need to relax

Don't panic when it hits

Shoot my arrow right into your back



La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la



I wanna show you how to trust

Want you to see what love is

I wanna show you happiness

So you don't have to fear it



Shoot you down with an arrow likе "dun-dun-dun"

Make your heart beat fastеr like "boom-boom-boom"

'Cause you know you want me and you cannot resist

Yeah, I'm looking for a lover

And you're top of my list



Cupid

You're so stupid

Trying to resist

My kiss

But you know I'll never miss

Baby, you just need to relax

Don't panic when it hits

Shoot my arrow right into your back



La-la-la, la-la-la



You've fallen before and it hurt (Ah-ah-ah)

One too many lessons learnt (Ah-ah-ah)

But I can see your heart, it burns (Ah-ah-ah)

When's it gonna be your turn? (Ah-ah-ah)



Cupid

You're so stupid

Trying to resist

My kiss

But you know I'll never miss

Baby, you just need to relax

Don't panic when it hits

Shoot my arrow right into your back



La-la-la, la-la-la



"A GAROTA DO CUPIDO"



Eu vou me apaixonar esta noite

Eu tenho meu arco e flecha

Meus olhos em forma de coração estão queimando intensamente

Eu tenho você na minha mira

Você está olhando para minhas asas e pelo seu olhar

Você tem um apetite

Meu amor está pronto para voar

Então dance na luz



Atiro em você com uma flecha tipo "dun-dun-dun"

Faço seu coração bater mais rápido como "bum-bum-bum"

Porque você sabe que me quer e não consegue resistir

Sim, estou procurando um amor

E você está no topo da minha lista



Cupido

Você é tão estúpido

Tentando resistir

Meu beijo

Mas você sabe que eu nunca vou errar

Querida, você só precisa relaxar

Não entre em pânico quando isso acontecer

Atiro minha flecha bem nas suas costas



La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la



Eu quero te mostrar como confiar

Quero que você veja o que é amor

Eu quero te mostrar a felicidade

Então você não precisa ter medo disso



Atiro em você com uma flecha tipo "dun-dun-dun"

Faço seu coração bater mais rápido como "bum-bum-bum"

Porque você sabe que me quer e não consegue resistir

Sim, estou procurando um amor

E você está no topo da minha lista



Cupido

Você é tão estúpido

Tentando resistir

Meu beijo

Mas você sabe que eu nunca vou errar

Querido, você só precisa relaxar

Não entre em pânico quando isso acontecer

Atiro minha flecha bem nas suas costas



La-la-la, la-la-la



Você já caiu antes e doeu (Ah-ah-ah)

Uma lição a mais aprendida (Ah-ah-ah)

Mas eu posso ver seu coração, ele queima (Ah-ah-ah)

Quando será sua vez? (Ah-ah-ah)



Cupido

Você é tão estúpido

Tentando resistir

Meu beijo

Mas você sabe que eu nunca vou errar

Querido, você só precisa relaxar

Não entre em pânico quando isso acontecer

Atiro minha flecha bem nas suas costas



La-la-la, la-la-la



Fonte: Vagalume