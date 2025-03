Marina Sena anuncia novo álbum. Veja o teaser Terceiro trabalho de estúdio da cantora Vagalume|Do R7 25/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h05 ) twitter

O terceiro álbum de Marina Sena já tem data para sair, e ele não vai demorar. Com um teaser em forma de vídeo, a cantora anunciou que "Coisas Naturais" chegará às plataformas de streaming na próxima segunda-feira, dia 31.



Acessando a página do trabalho, é possível que ele terá 13 músicas, incluindo o single "Numa Ilha", do ano passado. Em outro vídeo divulgado no Instagram, a cantora revelou que "Coisas Naturais" terá três convidados especiais e um reggae entre as suas músicas.



Para engajar seus fãs nesses dias de pré-lançamento, Marina prometeu mostrar a capa do trabalho assim que um número de pré-saves for atingido.



Veja o teaser:



Fonte: Vagalume