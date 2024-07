Marisa Monte disponibiliza raro registro da turnê "Mais" no YouTube. Veja! Especial tem participações de Arto Lindsay e Ryuichi Sakamoto e traz ela cantando "I Can Se Clearly Now"

Vagalume|Do R7 19/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌