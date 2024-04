Mark Knopfler, fundador do Dire Straits, reúne mais de 60 ícones do rock para single beneficente. Ou Brian May, Slash, Ron Wood, Bruce Springsteen e Jeff Beck, em sua última gravação, estarão na faixa, uma regravação do "Tema de Local...

O guitarrista Mark Knopfler, fundador do Dire Straits, conseguiu reunir nada menos que 60 ícones do rock, a maioria igualmente mestres nas seis cordas, para um single beneficente que em breve será lançado.

Usando de seu prestígio, o músico conseguiu juntar em uma mesma gravação Brian May (Queen), Slash (Guns N' Roses), David Gilmour(Pink Floyd), Bruce Springsteen, Eric Clapton, Nile Rodgers, do Chic,Pete Townshend (The Who), Alex Lifeson (Rush) e muitos outros, entre eles Jeff Beck na última gravação do músico morto em janeiro do ano passado.

Ringo Starr, e seu filho Zak Starkey, Roger Daltrey, tocando gaita, e Sting também estão no compacto, uma regravação da instrumental "Going Home (Theme Of The Local Hero)", que ele escreveu para a trilha do filme "Local Hero" (1983). A renda será revertida para o Teenage Cancer Trust, ONG que presta cuidados especiais para adolescentes e jovens adultos que lutam contra o câncer.

A faixa será lançada em 15 de março e é possível ouvri um trecvho da gravação, junto com a relação de todos os participantes, no clipe abaixo:

Ouça também a versão original da música:

