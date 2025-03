Matt Berninger, vocalista do The National, anuncia novo álbum solo. Ouça "Bonnet Of Pins" Primeiro single do trabalho mostra que a melancolia segue fazendo parte da vida do artista Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h45 ) twitter

Aproveirando que o The National está sem compromissos, Matt Berninger, o vocalista da banda, irá lançar seu segundo álbum solo. "Get Sunk", sai em 30 de maio e sucede "Serpentine Prison", de 2020.



Junto com o anúncio do disco, o cantor liberou o single "Bonnet Of Pins" marcado pela melancolia que caracteriza a já longa carreira do cantor.



Ele comenta sobre o trabalho de maneira misteriosa: "“Nossos corações são como poços velhos cheios de moedas e minhocas”, disse. "E eu não consigo resistir à tentação de ir até o fundo do meu ser para ver o que mais tem ali. Mas às vezes você pode ficar preso.”



Para promover o novo álbum, Berninger fará uma série de apresentações pela América do Norte, Europa e Reino Unido.



Ouça:



Fonte: Vagalume