Mattel lança Barbie em homenagem a Aaliyah, a princesa do R&B. Veja as fotos! Anúncio foi feito no dia que a cantora completaria 46 anos. Visual da boneca é inspirado no clipe "One In A Million" Vagalume|Do R7 16/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 16/01/2025 - 17h46 )

O legado deixado por Aaliyah na música recebeu uma nova homenagem, desta vez, pelas mãos da Mattel. A empresa anunciou o lançamento de uma Barbie inspirada na cantora, que até hoje recebe o título de a "Princesa do R&B".



O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), mesma data em que Aaliyah completaria 46 anos se ainda estivesse viva. A artista morreu em agosto de 2001, aos 22 anos, em um acidente aéreo após filmar um clipe nas Bahamas.



"Hoje, no aniversário de Aaliyah, a Barbie homenageia o legado incomparável da Princesa do R&B como um talento único em uma geração. Uma estrela em ascensão que deixou uma marca inesquecível na cultura pop, a boneca Barbie Aaliyah lembra seu estilo icônico, mantendo viva sua influência através das gerações", diz o post da Mattel.



De acordo com a People, a empresa uniu forças com o irmão da artista, Rashad Haughton, para garantir que a criação da boneca "capturasse e celebrasse com precisão seu legado". "O universo meio que conspirou para que isso acontecesse em um momento muito perfeito”, disse ele. “Eu sei com certeza que isso era algo com que ela sonhava desde que era uma garotinha.”



O visual, inclusive, foi inspirado no vídeo "One In A Million", lançado por Aaliyah nos anos 90.



Clique para ver no Vagalume



"'One In a Million' faz as meninas se sentirem especiais”, explica Rashad. "É como ter um sonho. É uma linda música sobre amor e sobre ter um amor especial. Então, todos esses elementos diferentes, apenas do ponto de vista metafórico, eram perfeitos".



Veja as imagens da boneca abaixo:



Clique para ver no Vagalume



A Barbie de Aaliyah já está disponível para pré-venda no site oficial da Target, por US$ 55,99.



