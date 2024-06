"Me arrepia", diz Eloy Casagrande sobre reação dos brasileiros ao entrar no Slipknot Baterista deu uma entrevista ao site "Tenho Mais Discos Que Amigos" e falou sobre as mensagens que recebeu dos internautas e como espera...

Vagalume|Do R7 12/06/2024 - 08h48 (Atualizado em 12/06/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share