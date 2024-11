Megan Fox anuncia gravidez de primeiro filho com o rapper Machine Gun Kelly Atriz compartilhou a novidade no Instagram Vagalume|Do R7 11/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 11/11/2024 - 23h08 ) twitter

A atriz Megan Fox anunciou que está esperando seu primeiro filho com o rapper Machine Gun Kelly (cujo nome verdadeiro é Colson Baker). A revelação da gravidez foi feita através de uma emocionante publicação no Instagram, nesta segunda-feira (11).



Na foto, Megan Fox aparece segurando a barriga, coberta por um líquido preto, acompanhada de uma mensagem simbólica: "Nada é realmente perdido. Bem-vindo de volta", além de um emoji de anjo e um coração.



A postagem parece fazer referência à música "Last november", em que o cantor narra a experiência do casal com a perda gestacional ocorrida em 2022. A atriz já havia anteriormente falado sobre esse trauma, mencionando o luto em seu livro de poemas "Pretty Boys Are Poisonous".



Em uma entrevista ao programa "Good Morning America", Fox relembrou o impacto emocional dessa perda: “Nunca tinha vivido algo assim. Tenho três filhos do meu casamento anterior, então foi muito difícil para nós dois. Isso nos lançou em uma jornada intensa, tanto juntos quanto separadamente, tentando entender o motivo de isso ter acontecido.”



A atriz também refletiu, em uma entrevista à revista "Women's Wear Daily", sobre a profundidade da dor causada pela experiência: “Foi algo muito mais avassalador do que eu poderia imaginar. Já enfrentei obstáculos difíceis em minha vida, mas nunca sofri tanto por estar tão apaixonada por alguém.” Segundo Fox, a perda foi um evento trágico que a inspirou a começar a escrever como uma forma de suportar o luto.



O casal se conheceu em 2021 durante as filmagens de "Meia-Noite no Switchgrass" e, em 2022, fizeram uma cerimônia de noivado simbólica. Em várias declarações públicas, Fox e Machine Gun Kelly foram transparentes sobre a intensa conexão que compartilham. Em uma entrevista no podcast "Give Them Lala... With Randall", Fox se referiu ao músico como sua "chama gêmea", descrevendo a relação como duas metades de uma única alma.



Logo após o anúncio de Megan Fox, fãs e seguidores do casal se manifestaram nas redes sociais, enviando mensagens de apoio e celebração por essa nova fase na vida dos dois.



