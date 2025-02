Meghan Markle e Billie Eilish surpreendem adolescente afetada por incêndios em Los Angeles Duquesa buscou contato com a estrela pop para entregar um presente para a jovem que perdeu tudo Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 09h46 ) twitter

Meghan Markle e Billie Eilish realizaram uma surpresa para uma adolescente que perdeu tudo nos incêndios em Los Angeles. Em um vídeo no Instagram, a Duquesa de Sussex revelou que, junto com a jovem cantora vencedora de nove Grammys, ajudou uma garota que teve sua casa destruída na tragédia. Meghan falou sobre como ela e seu marido, o princípe Harry, visitaram uma comunidade afetada pelos incêndios em Altadena, na Califórnia, onde encontraram uma mãe e sua filha de 15 anos, ambas abaladas devido à perda inteira de sua residência.



Durante a visita, a mãe da adolescente compartilhou que a única coisa que sua filha desejava recuperar era uma camiseta de um show de Billie Eilish, que havia ficado na máquina de lavar da casa destruída. Comprometida a ajudar, Meghan utilizou seus contatos para tentar conseguir uma camiseta da cantora para a jovem. Ela conseguiu entregar diversos itens para a menina, incluindo um vinil autografado de "Hit Me Hard and Soft", mais recente trabalho de estúdio da artista.



Meghan expressou sua gratidão a Billie Eilish, mencionando também Adam Levine, do Maroon 5, e sua esposa Behati Prinsloo, por terem possibilitado a surpresa. Ela ressaltou a importância de apoiar as vítimas dos incêndios na Califórnia e agradeceu a todos que contribuíram de qualquer maneira. Meghan também visitou um grupo de recuperação de adolescentes em Altadena, apoiado por sua fundação, Archewell.



Em meio a todas essas ações solidárias, Meghan adiou a estreia de sua série na Netflix, "With Love, Meghan", de 15 de janeiro para 4 de março. Ela agradeceu à Netflix pelo apoio, priorizando as necessidades daqueles afetados pelos incêndios em seu estado natal, Califórnia.



Fonte: Vagalume