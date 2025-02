Membros do The Wombats contam que foram "perseguidos por gangue" quando estiveram no Rio de Janeiro Em recente entrevista, o vocalista Matthew relembrou o episódio que aconteceu em 2013, quando a banda fez um único show na capital... Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 13h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h05 ) twitter

O trio britânico The Wombats revelou, em uma recente entrevista ao jornal The Daily Star, ter vivenciado uma experiência inesperada durante sua passagem pelo Rio de Janeiro ainda em 2013. O vocalista Matthew "Murph" Murphy compartilhou que um desentendimento envolvendo alguém de sua equipe e um morador da cidade resultou em uma perseguição tensa até o hotel em que estavam hospedados.



Matthew disse que durante uma saída à noite, uma tensão surgiu quando um dos membros de sua comitiva disse algo inapropriado a uma pessoa, sem especificar exatamente o que foi dito. "Nós fomos perseguidos por uma gangue no Rio. Estávamos pela cidade, alguém disse alguma coisa errada, estávamos fazendo a coisa errada", descreveu ele, sem revelar detalhes. "Alguém - não vou dizer quem - se desentendeu com esse outro cara, e não percebeu quem ele era, ou no que ele estava envolvido."



O momento rapidamente tomou um rumo perigoso. Após embarcarem em um táxi, perceberam que estavam sendo seguidos por dois carros Land Rovers. "Nosso táxi foi perseguido até o hotel", comentou. "Corri para o meu quarto de hotel, e nosso gerente de turnê teve que acalmar a situação." Murphy ainda acrescentou que o episódio "foi bastante assustador."



Além desse acontecimento, a banda já contou ter enfrentado outro contratempo durante sua turnê no Brasil, desta vez, em 2022, no Lollapalooza. "Quando tocamos em São Paulo, um ciclone surreal atingiu o palco, no meio de nossa terceira música, e nos encharcou completamente", relatou Matthew à NME em outubro. O evento destruiu todos os seus equipamentos e prejudicou a estrutura do palco.



Apesar da situação, o festival prosseguiu, com The Strokes se apresentando mais tarde sob condições adversas. "Estávamos no outro palco, mas estava de frente para o palco principal onde o The Strokes eram a atração principal. Eles se apresentaram naquela noite, mas todas as cortinas haviam caído, não havia telão, eles estavam apenas tocando contra estruturas de andaime. Foi bastante ridículo", completou Murphy.



Aparentemente, as experiência do grupo no Brasil não foram tão boas.



Fonte: Vagalume