Mesmo com dificuldade para fazer turnê, Kanye West quer shows no Corcovado e Muralha da China Rapper buscou ajuda de fãs para acharem arenas dispostas a recebê-lo

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Prestes a lançar a primeira parte de "Vultures", seu álbum em colaboração com Ty Dolla $ign, kanye West está com problemas para conseguir fazer shows. As declarações antissemitas ditas pelo rapper em 2022 definitivamente abalaram a carreira do artista que chegou a pedir a ajuda de seus seguidores no Instagram, em postagem já apagada para ajudá-lo a encontrar arenas dispostas a recebê-lo.

Mesmo com tamanha dificuldade Ye segue ambicooso, ou megalomaníaco dependendo do ponto de vista. Nos stories do Instagram, Kanye postou um print do que parecia ser uma conversa sobre o itinerário de uma turnê.

Além de cidades como Los Angeles, Londres, Chicago e Nova York, a mensagem mostra o interesse do artista em agendar performances em alguns lugares emblemáticos do planeta, entre eles o Morro do Corcovado no Rio de Janeiro, a Grande Muralha da China, as Pirâmides do Egito.Se algum desses concertos irá se materializar, só esperando para ver.

Kanye também usou o Instagram para estrear o clipe de "TALKING / ONCE AGAIN", que estará em "Vultures" e conta com a participação de sua filha, North West. Aprimeira parte do álbum tem lançameto previsto para esta sexta-feira, dia 9.

Veja:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume