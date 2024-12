Mesmo indicada, Anitta avisa que não irá ao Grammy 2025 Cantora deu detalhes sobre a sua decisão durante live no Instagram Vagalume|Do R7 07/12/2024 - 00h47 (Atualizado em 07/12/2024 - 00h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Anitta anunciou que não participará da cerimônia do Grammy 2025, mesmo estando indicada na categoria de "Melhor Álbum de Pop Latino", com seu trabalho "Funk Generation". Em uma transmissão ao vivo realizada em seu perfil no Instagram, a artista explicou que a premiação coincidirá com um dos eventos da sua turnê pré-Carnaval, intitulada "Ensaios da Anitta".



"Para eu mudar essas datas (da turnê), eu ia ter que cancelar minhas férias. E, hoje em dia, para eu cancelar minhas férias só se eu cair morta mesmo. Nada vai fazer eu cancelar as minhas férias", afirmou.



No dia da celebração do Grammy, Anitta estará cumprindo agenda com um show programado para Campinas, no interior paulista. Sobre a possibilidade de vencer a premiação, ela comentou: "Se eu ganhar, a gente comemora lá no palco mesmo, no show. E se eu não ganhar, a gente continua o show, com a alegria que a gente estava antes."



A cantora também manifestou, durante a live, sua prioridade em preservar momentos de descanso e ressaltou a importância de equilibrar trabalho e vida pessoal.



Fonte: Vagalume