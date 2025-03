Metallica anuncia lançamento de show imersivo gratuito no Apple Vision Pro Produção vai oferecer uma experiência de áudio espacial inédita aos fãs e estará disponível a partir de amanhã (14) Vagalume|Do R7 13/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h45 ) twitter

Metallica anunciou uma parceria com a Apple e trará uma experiência de concerto imersiva aos fãs no Apple Vision Pro, disponível gratuitamente a partir de 14 de março. O projeto, filmado durante a última parada da turnê "M72" de 2024, na Cidade do México, inclui performances completas de sucessos como "Whiplash", "One" e "Enter Sandman", capturados exclusivamente em vídeo imersivo da Apple.



A inovação utiliza tecnologia avançada de vídeo em 180 graus de alta resolução e Áudio Espacial, oferecendo ao público uma perspectiva única de shows ao vivo, desde o intimista setor "Snake Pit", o mais próximo do palco, até vistas panorâmicas. Para isso, a Apple desenvolveu um palco personalizado, integrando 14 câmeras imersivas, estabilizadores, sistemas de câmeras suspensas e dollies controlados remotamente.



Além disso, essas performances estarão disponíveis como um novo EP, "Metallica Live From Mexico City", em Áudio Espacial na Apple Music, lançado também nesta sexta-feira (14).



"É diferente de tudo que já fizemos antes", disse o Metallica à imprensa. A turnê mundial "M72", que começou em abril de 2023, continuará até 2025, com uma série de apresentações na América do Norte planejadas para abril, maio e junho até o momento.



Durante o giro pela América do Norte, a Metallica contará com abertura de Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies e Ice Nine Kills, com produção da Live Nation e patrocínio da inKind, que oferece recompensas aos seus usuários em restaurantes. Parte dos lucros dos ingressos vendidos será revertida para instituições de caridade locais através da fundação All Within My Hands, iniciativa da banda que já arrecadou milhões em prol de educação técnica, combate à insegurança alimentar e ajuda a desastres.



A expectativa de que a "M72" tour possa vir para o Brasil segue forte entre os fãs, mas, até o momento, não há informações sobre a vinda da banda à América do Sul.



Fonte: Vagalume