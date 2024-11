Miley Cyrus anuncia novo álbum visual inspirado em Pink Floyd para 2025 Cantora revelou também o título do projeto e promete single em breve Vagalume|Do R7 20/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 18h48 ) twitter

A cantora Miley Cyrus deu detalhes sobre o seu próximo projeto musical em uma entrevista para a revista Harper's Bazaar. Estampando a capa da publicação, a cantora revelou que lançará um álbum visual no ano que vem e deu detalhes sobre o que está por vir.



A estrela pop afirmou que o clássico álbum "The Wall", da banda Pink Floyd, foi a inspiração para o novo disco. "Minha ideia era fazer 'The Wall', mas repaginado e mais glamouroso e cheio de cultura pop", afirmou.



Miley também falou um pouco sobre a "vibe" das músicas. "Hipnotizante e glamourosa. É um álbum conceitual que é uma tentativa de medicar uma cultura um tanto doentia".



Ela ainda deu detalhes sobre os temas abordados nas gravações. "Foi importante para mim que todas músicas tivessem essas propriedades sonoras de cura. As músicas, sejam elas sobre destruição, desgosto ou morte, são apresentadas de uma maneira bonita, porque os momentos mais desagradáveis da nossa vida têm um ponto de beleza".



O novo álbum ainda terá o namorado de Miley, o guitarrista Maxx Morando, da banda Liily, que a ajudou a escrever a música que dá nome ao álbum: "Something Beautiful".



A revista Harper's Baazar Magazine ainda publicou uma definição do próximo disco. "O álbum é mais experimental do que tudo que a Miley já fez, mas de um jeito pop que amamos".



Uma informação que chama a atenção é a do produtor responsável pelo novo projeto da cantora: Shawn Everett. Ele esteve envolvido em alguns dos maiores lançamentos dos últimos anos, como "30" (indicado ao Grammy de "Álbum do Ano", em 2023) de Adele, "Cowboy Carter" (indicado ao Grammy de 2024 também na categoria "Álbum do Ano") de Beyoncé, "Golden Hour" (vencedor do prêmio Grammy de "Álbum do Ano", em 2019) de Kacey Musgraves e "SOS" (vencedor do Grammy de "Melhor Álbum de R&B Progressivo", em 2024) de SZA.



Veja as fotos do ensaio fotográfico da cantora para a Haper's Bazaar Magazine abaixo:



Fonte: Vagalume