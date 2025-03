Miley Cyrus indica que sua nova era já vai começar! Cantora atualizou as suas redes sociais nesta segunda-feira (17) Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h25 ) twitter

Sem entregar muito, Miley Cyrus indicou que a nova era de sua carreira já vai começar. A cantora atualizou as suas redes sociais, e também o site oficial, com a imagem acima e o título "Something Beautiful".



Cartazes com a mesma foto também já foram vistos nas ruas de algumas cidades, indicando que este será o nome do novo álbum da cantora, e de seu principal single.



Até o momento mais nenhuma pista foi entregue pela artista, e será preciso esperar mais um pouco por novos anúncios.



Fonte: Vagalume