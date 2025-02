Miley Cyrus "não quer se envolver" nas tensões familiares em relação ao pai Billy Ray Cyrus, diz sit Cantora prioriza seu bem-estar e reforça vínculo com a mãe em meio a conflitos Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 10h05 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miley Cyrus decidiu se afastar das recentes turbulências envolvendo sua família de renome (Foto: NBC/GETTY IMAGES). Conforme relatado por uma fonte à revista People, a cantora de 32 anos está em um momento sereno e focada em seu bem-estar, evitando conflitos familiares.



A tensão emergiu após seu irmão, Trace Cyrus, expressar inquietações sobre o pai, Billy Ray Cyrus. Durante uma apresentação na cerimônia de posse de Donald Trump, Billy Ray enfrentou dificuldades, entre elas técnicas, enquanto cantava "Achy Breaky Heart" e sua conhecida colaboração com Lil Nas X, "Old Town Road", o que gerou preocupações entre seus filhos.



Clique para ver no Vagalume



Uma fonte revelou que Miley preferiu adotar uma postura distante desses conflitos, valorizando sua estabilidade pessoal e profissional. Além disso, a relação da artista com sua mãe, Tish Cyrus, foi descrita como forte e positiva.



Na esteira do evento, Trace Cyrus compartilhou uma carta aberta nas redes sociais, onde evidenciava sua preocupação com a saúde do pai. Ele destacou que a família, incluindo Miley, Noah Cyrus e Brandi, sente-se impelida a relembrar o homem que conheciam no passado. As palavras de Trace ecoaram um apelo por ajuda a seu pai, convidando-o a se abrir para o apoio dos filhos: "Você sabe como me encontrar. Até lá, continuarei orando por você."



Apesar das adversidades de 2024, a família, conforme dito por uma fonte à People, parece decidida a deixar os confrontos para trás. Miley, seus irmãos e a mãe desejam evitar transformações na dinâmica familiar em uma "rixa dos Cyrus", mantendo a paz como objetivo principal.



Fonte: Vagalume