Miley Cyrus vence "Melhor Gravação do Ano" no Grammy 2024 por "Flowers" Cantora levou uma das principais categorias da noite

Miley Cyrus foi a vencedora do prêmio "Melhor Gravação do Ano", no Grammy 2024, realizado em Los Angeles. neste domingo (4). A loira levou mais um gramofone para casa com o seu super hit, "Flowers".

Os outros indicados para o prêmio eram Jon Batiste (por "Worship"), Taylor Swift ("Anti-Hero"), Billie Eilish ("What Was I Made For?"), Victoria Monét ("On My Mama"), Olivia Rodrigo ("vampire"), boygenius ("") e SZA ("Kill Bill").

Bastante feliz, a cantora foi bem humorada ao fazer seu discurso, citando familiares e amigos. "Acho que não esqueci de ninguém (no agradecimento), mas posso ter esquecido da minha calcinha..tchau!".

Veja o clipe de "Flowers" abaixo:

