Ministério da Cultura repudia Grammy por desrespeito a Milton Nascimento Artista ficou sem lugar para sentar na premiação e gerou protestos Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Reprodução / Instagram @augustoknascimento



O Ministério da Cultura emitiu uma nota de repúdio criticando o Grammy pelo tratamento dado ao artista brasileiro Milton Nascimento em sua cerimônia de premiação, que aconteceu no domingo (2). A organização do evento não deu um assento ao cantor e compositor, que devido a isso ficou de fora da festa, realizada em Los Angeles (EUA).



O comunicado do governo brasileiro destaca a trajetória de Milton, exaltando seu prestígio internacional, sua influência na música e a falta de consideração com as suas necessidades físicas.



Em sua declaração, o Ministério manifestou indignação com a decisão da Academia de colocá-lo em uma posição inadequada em relação a sua importância. A nota qualificou Milton Nascimento como um "ícone da cultura nacional", ressaltando seus feitos e contribuições à música.



"Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência", diz o texto.



A artista de jazz Esperanza Spalding, que concorreu ao lado do brasileiro ao prêmio de "Melhor Álbum de Jazz Vocal" com o disco "Milton + Esperanza", expressou sua insatisfação com a situação.



Ela mencionou sua frustração no Instagram, dizendo: "Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou". Em protesto, a norte-americana exibiu uma grande foto do cantor durante o evento, com a mensagem de que ele deveria ter um assento na área privilegiada.



A cerimônia do Grammy 2025 ocorreu na Crypto.com Arena, em L.A.. Apesar de sua presença no tapete vermelho ao lado de Esperanza, Milton Nascimento, que anunciou sua aposentadoria dos palcos em 2022, deixou claro que acredita que este foi o seu último álbum.



O Ministério da Cultura ainda gravou um vídeo celebrando a trajetória de "Bituca", nas redes sociais. Veja abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume