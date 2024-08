Monster Of Rock anuncia edição brasileira de 2025 Festival, que celebrou 30 anos de sua primeira edição no pais nesta semana, vai ocorrer no dia 19 de abril

Vagalume|Do R7 30/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 13h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌