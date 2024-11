Monsters Of Rock 2025 terá Savatage, Judas Priest, Scorpions, Opeth, Stratovarius e mais Festival, que celebra 30 anos no Brasil, acontece no dia 19 de abril, em São Paulo Vagalume|Do R7 25/10/2024 - 13h08 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h08 ) twitter

A produção do Monsters Of Rock revelou, nesta sexta-feira (25), o line-up completo da edição de 2025. O festival, que celebrará os 30 anos de existência no Brasil, está marcado para o dia 19 de abril, em São Paulo, ainda sem local divulgado.



A escalação, como já menciona o nome do evento, traz os gigantes do rock e do metal, e contará com Scorpions, Judas Priest, Stratovarius, Opeth, Europe, Queensryche e Savatage, esta última, a grande surpresa do festival, já que o show mais recente da banda aconteceu em 2015, no Wacken Open Air. A última vinda do Savatage ao país aconteceu em 2001, quando passou por quatro cidades.



De acordo com a publicação da Mercury Concerts, produtora do Monster Of Rock no Brasil, a venda de ingressos tem início no dia 1 de novembro. Informações sobre o site para as vendas, valores e o local do evento serão divulgadas em breve.



Veja o post abaixo:



Fonte: Vagalume