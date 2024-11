Morgan Wallen vence o prêmio de "Artista do Ano" do CMA Awards 2024. Veja a lista completa! Evento aconteceu nesta quarta-feira (20), em Nashville, nos EUA Vagalume|Do R7 21/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h28 ) twitter

Morgan Wallen foi o grande vencedor do CMA Awards 2024 (Country Music Association Awards), premiação da música country norte-americana, que aconteceu nesta quarta-feira (20), na Arena Bridgestone, em Nashville, nos EUA (Foto: Jeff Kravitz/Getty Images for iHeartRadio). Apesar de não ter comparecido ao evento, o astro liderou as indicações e ficou com troféu de "Artista do Ano", deixando para trás Luke Combs, Jelly Roll, Chris Stapleton e Lainey Wilson.



Já a categoria de "Single do Ano" ficou com Chris Stapleton, com a música "White Horse", e o prêmio de "Álbum do Ano" foi entregue para "Leather", de Cody Johnson.



Veja a lista completa abaixo:



ARTISTA DO ANO

Luke Combs

Jelly Roll

Chris Stapleton

Morgan Wallen (Vencedor)

Lainey Wilson



SINGLE DO ANO

“A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

“Dirt Cheap” — Cody Johnson

“I Had Some Help” — Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

“Watermelon Moonshine” — Lainey Wilson

“White Horse” — Chris Stapleton (Vencedor)



ÁLBUM DO ANO

"Deeper Well" — Kacey Musgraves

"Fathers & Sons" — Luke Combs

"Higher" — Chris Stapleton

"Leather"— Cody Johnson (Vencedor)

"Whitsitt Chapel" — Jelly Roll



CANÇÃO DO ANO

“Burn It Down” — Parker McCollum

“Dirt Cheap” — Cody Johnson

“I Had Some Help” — Post Malone featuring Morgan Wallen

“The Painter” — Cody Johnson

“White Horse” — Chris Stapleton (Vencedor)



CANTORA DO ANO

Kelsea Ballerini

Ashley McBryde

Megan Moroney

Kacey Musgraves

Lainey Wilson (Vencedora)



CANTOR DO ANO

Luke Combs

Jelly Roll

Cody Johnson

Chris Stapleton (Vencedor)

Morgan Wallen



GRUPO DO ANO

Lady A

Little Big Town

Old Dominion (Vencedor)

The Red Clay Strays

Zac Brown Band



DUO DO ANO

Brooks & Dunn (Vencedor)

Brothers Osborne

Dan + Shay

Maddie & Tae

The War And Treaty



EVENTO MUSICAL DO ANO

“Cowboys Cry Too” — Kelsea Ballerini featuring Noah Kahan

“I Had Some Help” — Post Malone featuring Morgan Wallen

“I Remember Everything” — Zach Bryan featuring Kacey Musgraves

“Man Made a Bar” — Morgan Wallen featuring Eric Church

“you look like you love me” — Ella Langley featuring Riley Green (Vencedor)



MÚSICO DO ANO

Tom Bukovac

Jenee Fleenor

Paul Franklin

Rob McNelley

Charlie Worsham (Vencedor)



CLIPE DO ANO

“Dirt Cheap” — Cody Johnson

“I Had Some Help” — Post Malone featuring Morgan Wallen

“I'm Not Pretty” — Megan Moroney

“The Painter” — Cody Johnson

“Wildflowers and Wild Horses” — Lainey Wilson (Vencedor)



ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO

Megan Moroney (Vencedora)

Shaboozey

Nate Smith

Mitchell Tenpenny

Zach Top

Bailey Zimmerman



Fonte: Vagalume