Multidão de fãs recebe Alok na Índia. Veja o vídeo! Dj brasileiro já investiu mais de 1 milhão de dólares em projetos no país asiático Vagalume|Do R7 09/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h05 )

A presença global de Alok foi mais uma vez evidenciada quando ele chegou a Mumbai para sua participação no Lollapalooza India, neste domingo (9). Ele foi calorosamente recebido por uma multidão de admiradores indianos, que aguardavam com expectativa por sua apresentação ao vivo pela primeira vez.



A relação do artista com a juventude da Índia se consolidou por meio de sua inclusão no jogo Free Fire Max, onde se transformou em um personagem bastante popular. Parte dos valores recebidos dessa parceria foi revertida para iniciativas sociais na Índia, como forma de reconhecer o carinho dos inúmeros fãs no país asiático.



Por intermédio de contribuições diretas do artista, com apoio do Instituto Alok, criado em 2020, já foram investidos 1 milhão de dólares em três projetos na Índia, em colaboração com as organizações Kailash Satyarthi Children's Foundation, Ashoka e Lokaa Foundation, focando em causas ligadas à educação e meio ambiente.



Ao longo do tempo, o instituto do Dj brasileiro beneficiou 700 mil pessoas no Brasil, representando 80% dos recursos, e mais de 350 mil indivíduos na Índia e África.



Veja o vídeo com a chegada de Alok na Índia:



Fonte: Vagalume