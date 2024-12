Muse virá com nova turnê ao Brasil em 2025 Trio voltará ao país após seis anos Vagalume|Do R7 03/12/2024 - 09h27 (Atualizado em 03/12/2024 - 09h27 ) twitter

Os ingleses do Muse voltarão ao Brasil em 2025. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme chegam com sua nova turnê no final do ano que vem, por volta de setembro/outubro, para ao menos um show.



A banda não visita o país desde 2019, quando tocaram no Rock in Rio e no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, divulgando o álbum "Simulation Theory".



Depois, eles lançaram mais um disco, "Will of the People", de 2022, e caíram na estrada. Desta vez, eles não levaram o show para a América Latina, com exceção de uma performance no México.



Fonte: Vagalume