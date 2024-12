My Chemical Romance posta homenagem ao ex-baterista Bob Bryar: "Parte marcante da história" Músico, que tocou em álbuns icônicos da banda, foi encontrado morto no dia 26 de dezembro, aos 44 anos Vagalume|Do R7 03/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h08 ) twitter

O My Chemical Romance se menifestou oficialmente sobre a perda de seu ex-baterista, Bob Bryar. Por meio de uma postagem no Instagram, a banda expressou pesar pela morte do músico, cujo corpo foi encontrado em sua residência no Tennessee, no dia 26 de novembro. Bryar tinha 44 anos.



"É com o coração pesado que nos despedimos de Bob Bryar, nosso antigo companheiro de banda e uma parte marcante da história do My Chemical Romance. Enviamos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos neste momento. Que ele descanse em paz", diz a publicação, acompanhada de uma imagem do baterista.



De acordo com o site TMZ, Bryar havia sido visto pela última vez no dia 4 de novembro. Ainda segundo o veículo, um médico legista realiza investigações para determinar as causas da morte. Representantes do músico pediram paciência e compreensão enquanto processam o acontecimento.



Fonte: Vagalume