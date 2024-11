Na prisão, Diddy volta a postar no Instagram celebrando o aniversário de sua filha Rapper segue preso desde setembro em meio a acusações graves Vagalume|Do R7 16/10/2024 - 00h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h48 ) twitter

Desde que foi preso no dia 16 de setembro, o rapper Sean "Diddy" Combs fez a sua primeira aparição em redes sociais, nesta terça-feira (15). O músico usou sua conta no Instagram para homenagear a sua filha mais nova no dia em que ela completa dois anos.



A publicação, que possui apenas uma breve legenda, pode ter sido realizada pela equipe do artista ou por ele mesmo, que atualmente se encontra preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, em Nova Iorque (EUA). Na postagem, o artista escreve no texto a música "Parabéns para você" e completa com a mensagem: "papai te ama".



O post teve a função de comentários desativada. Até a madrugada desta quarta-feira (16), mais de 287 mil pessoas haviam curtido a manifestação do músico.



Veja a seguir:



GRAVES ACUSAÇÕES



A prisão do rapper foi motivada por inúmeras acusações, incluindo tráfico sexual, estupro, associação ilícita e promoção da prostituição. O julgamento está previsto para ocorrer em maio de 2025 e ele segue detido enquanto a data se aproxima. Até o momento, o artista nega todas as alegações.



Fonte: Vagalume