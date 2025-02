Na véspera do anúncio do show em Copacabana, Lady Gaga mostra cenas do ensaio de "Abracadababra" Coletoiva poderá ser vista online Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h05 ) twitter

Lady Gaga lançou um vídeo mostrando os ensaios para o clipe de "Abracadabra", lançado no início deste mês. O vídeo chega na véspera da coletiva de imprensa que irá finalmente anunciar o show da estrela na praia de Copacabana.



O evento poderá ser conferido no canal da produtora Bonus Track, que assumiu a produção deste e dos próximos espetáculos nas areias do Rio de Janeiro.



"Abracadabra" é o mais novo single da cantora e vai estar em "MAYHEM", seu sétimo álbum. A música entrou esta semana no top 10 das mais ouvidas no país, mostrando que os brasileiros estão mais do que prontos para recebê-la.



Veja:



Fonte: Vagalume