Nahim, astro popular dos anos 80, morre aos 71 anos. Polícia investiga a morte

O cantor Nahim morreu aos 71 anos. O artista, sucesso no início dos anos 80, foi encontrado morto por policiais militares na casa onde morava em Taboão da Serra, interior de São Paulo.



A polícia foi até o local após recebimento de uma chamada feita funcionários de uma rede de telefonia que, ao fazerem reparos em um poste, viram um homem caído na sala. A suspeita é a de que o artista tenha caído de uma escada e batido a cabeça.



Naim Jorge Elias Júnior, foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam e primeiro lançou músicas em inglês, sob o nome Baby Face. A mudança de nome, e idioma das músicas, o levou a se tornar uma figura popular nos programas de auditório do início da década de 80.



Nessa época, era comum vê-lo cantando músicas como "Melô do Tacka Tacka", "Dá Coração" e "Coração de Melão" especialmente no SBT - ele passou oito meses como invicto no "Qual É a Música", de Sílvio Santos.



O cantor lançou três LPs entre 1983 e 1988 e depois passou a se dedicar a outras atividades ligadas ao mundo da música e comunicação - ele montou um estúdio e se tornou produtor musical e também trabalhou como radialista.



Mais recentemente, ele voltou à televisão aparecendo no Pânico na TV e em reality shows como "A Fazenda: Nova Chance" e "Power Couple Brasil".



