Neil Young lança "Oceanside Countryside", álbum inédito que gravou em 1977. Ouça! Músico reaproveitou boa parte de suas canções em trabalhos posteriores, mas aqui, elas podem ser ouvidas da maneira como foram originalmente... Vagalume|Do R7 07/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h25 )

Muito prolífico, Neil Young é famoso por ter gravado diversos álbuns que, por diversos motivos, nunca chegaram às lojas. "Oceanside Countryside", que só agora, quase 50 anos depois de completo, está ganhando um lançamento oficial, é um desses discos.



Young incluiu uma versão do trabalho no box set "Archives III", mas o que ouvimos aqui é a versão que ele cogitou lançar em 1977, com as mixagens e versões originais.



Boa parte destas músicas acabaram reutilizadas nos três discos originais que o canadense lançou nos anos seguintes. Três delas apareceram em "Comes A Time", duas em "Rust Never Sleeps" (1979) e mais três em "Hawks And Doves" (1980).



Há ainda "Dance, Dance, Dance", composição de 1969 que nunca apareceu em um álbum oficial do músico e "It Might Have Been", versão de uma obscura canção gravada originalmente por Jo London.



"Oceanside Countryside" é um disco tranquilo, em levada country/folk e dividido em duas metades bem distintas: o lado A traz performances solo. No B Young é acompanhado por uma banda.



Ouça:



Fonte: Vagalume