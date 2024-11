Niall Horan é o último integrante do One Direction a se despedir de Liam Payne em emocionante post Irlandês escreveu texto refletindo sobre a amizade que os dois músicos tiveram Vagalume|Do R7 19/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Niall Horan foi o último integrante da boyband One Direction a prestar sua homenagem a Liam Payne, que faleceu na quarta-feira (16), em Buenos Aires, Argentina. Através de suas redes sociais, o artista irlandês compartilhou sua tristeza pela partida do amigo, destacando suas qualidades e refletindo sobre a amizade.



Em uma declaração emotiva, ele escreveu: "Estou absolutamente devastado com a morte do meu incrível amigo Liam. Apenas não parece real. Liam tinha uma energia para a vida e uma paixão pelo trabalho que era contagiante. Ele era o mais brilhante em qualquer lugar e sempre fazia com que todo mundo se sentisse feliz e seguro".



O cantor de "Slow Hands" também relembrou os momentos marcantes que viveram juntos durante os anos como banda, frisando a profunda conexão que tinham: "Nós pudemos viver nossos sonhos mais loucos juntos. A ligação e amizade que tivemos não acontece com frequência na vida".



No início deste mês, Niall teve a oportunidade de reencontrar Liam Payne em um de seus shows na capital argentina, sem saber que aquele seria o último momento que estariam juntos. “Me sinto muito sortudo por ter visto ele recentemente. Infelizmente, eu não sabia que depois de dizer tchau e abraçar ele naquela noite, eu estaria dizendo adeus para sempre. É de partir o coração”, acrescentou.



Liam Payne estava hospedado em Buenos Aires desde o começo de outubro e faleceu após sofrer uma queda do terceiro andar de um hotel.



Os demais membros do One Direction também usaram suas redes sociais para expressar seu luto. Louis Tomlinson recordou a longa amizade com Liam Payne, descrevendo-o como “um irmão que perdi” e destacando sua importância na formação da banda e na vida pessoal de todos os integrantes.



Já Zayn Malik publicou uma sincera carta aberta, lamentando a perda e comentando sobre a admiração que sentia pelo talento e pela atitude firme de Liam.



Harry Styles, por sua vez, recordou os momentos de alegria vividos ao lado do amigo e destacou a característica de sempre colocar os outros em primeiro lugar, afirmando que jamais esquecerá o tempo que passaram juntos.



Veja a postagem de Niall Horan abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume