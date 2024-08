Nick Cave encontra alguma paz em "Wild God", um de seus discos mais acessíveis. Ouça com as letras 18° álbum do australiano com os Bad Seeds chega após série de trabalhos difíceis

Vagalume|Do R7 30/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌