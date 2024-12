Nicko McBrain anuncia que show em São Paulo será o último com o Iron Maiden Baterista, que sofreu um derrame em 2023, afirmou estar se aposentando da vida intensa de turnês. Banda busca um substituto para os... Vagalume|Do R7 07/12/2024 - 11h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicko McBrain (Foto: John McMurtrie), baterista do Iron Maiden, anunciou que o show em São Paulo, neste sábado (7), será o seu último com a banda, marcando o fim de uma era. A notícia, que emocionou fãs ao redor do mundo, foi divulgada através das redes sociais do grupo.



O músico, que tem sido fundamental para o som característico e presença de palco da banda há mais de quatro décadas, mencionou abertamente os desafios que enfrentou após sofrer um derrame no início de 2023. Apesar disso, McBrain continuará fazendo parte do Maiden por enquanto, mesmo não subindo mais aos palcos.



Veja a declração:



“Após muita consideração, é tanto com tristeza como com alegria que anuncio a decisão de me afastar da rotina intensa de vida de longas turnês. Hoje, sábado, 7 de dezembro, em São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente.



No entanto, continuarei firmemente como parte da família Iron Maiden, trabalhando em uma variedade de projetos que meus empresários de longa data, Rod Smallwood e Andy Taylor, têm em mente para mim. Também estarei trabalhando em uma variedade de projetos pessoais diferentes e me concentrando em meus negócios e empreendimentos existentes, incluindo The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart e, claro, Rock-N-Roll Ribs!



O que posso dizer? Sair em turnê com o Maiden nos últimos 42 anos tem sido uma jornada incrível! Para minha base devota de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês! Para minha esposa devota, Rebecca, você tornou tudo infinitamente mais fácil e eu te amo! Aos meus filhos, Justin e Nicholas, obrigado por entenderem as ausências e eu amo vocês! Aos meus amigos que sempre estão ao meu lado, eu amo vocês! Aos meus companheiros de banda, vocês fizeram um sonho se tornar realidade e eu amo vocês!



Eu olho para o futuro com muita animação e grande esperança! Eu os verei em breve, que Deus abençoe a todos vocês e, claro, Up the Irons!

Nicko”



Clique para ver no Vagalume



Embora detalhes específicos sobre sua decisão não tenham sido revelados, a banda prometeu anunciar em breve quem assumirá o posto nas apresentações ao vivo. Isso marca um momento significativo na história de um dos maiores grupos de heavy metal de todos os tempos.



Fonte: Vagalume