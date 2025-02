No Brasil, Christina Aguilera "cai nos braços do povo" ao atender fãs Norte americana se mostrou bastante simpática com fãs que a esperavam na porta de hotel, no Rio Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 05/02/2025 - 23h45 ) twitter

Crédito foto: Reprodução / X @voudegrade



Christina Aguilera está no Brasil para dois shows nesta semana. Sua primeira parada é no Rio de Janeiro, onde a artista está hospedada no famoso Copacabana Palace.



E nesta quarta-feira (5), Christina mostrou ser uma "estrela acessível" ao atender um grupo de fãs que a esperava na porta de seu hotel. Ela literalmente "caiu nos braços do povo" e tirou fotos com um grupo que ficou eufórico.



Veja como foi o momento abaixo:



Depois de ficar o dia fora, cumprindo sua agenda, Christina voltou ao Copacabna Palace no final da noite e o espaço já estava, novamente, lotado de fãs.



A artista, que chegou de carro, fez questão de voltar e ir à porta do hotel ver novamente os fãs que a esperavam. Assista ao vídeo:



Christina Aguilera se apresentará nesta quinta-feira (6), no Rio de Janeiro, e no sábado (8), em São Paulo.



